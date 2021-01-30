Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +8
море +10

Коронавирус в Крыму

В Крыму с больными COVID-19 работает больше 700 студентов

14:21 суббота, 30 января 2021

В Крыму 742 студента трудоустроены в медучреждения для работы с больными COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Крыма.

При этом медуслуги больным коронавирусом предоставляют только 547 врачей. Также с такими пациентами работают 1037 работников среднего и 642 младшего медперсонала.

Сообщается, что для обеспечения доставки пациентов с коронавирусной инфекцией определено 20 бригад из которых: 15 бригад скорой медпомощи, 3 бригады медицины катастроф, 2 бригады санавиации.

В Роспотребнадзоре отмечают, что смертность от коронавирусной инфекции в Крыму остается высокой.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, умерло четыре пациента. За истекшие сутки в Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, еще четыре пациента скончались.

В Севастополе зачистят отдельные очаги коронавируса. В Севастополе возникла проблема с санитарной обработкой выявленных очагов коронавируса на «объектах асоциальной направленности».

За сутки еще почти 200 крымчан заболели ковидом. За 29 января на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.

COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки. По состоянию на утро 29 января в Севастополе зарегистрированы 99 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства города.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, умерло четыре пациента

В Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, умерло четыре пациента

За истекшие сутки в Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, еще четыре пациента скончались.

Коронавирус в Крыму
За сутки еще почти 200 крымчан заболели ковидом

За сутки еще почти 200 крымчан заболели ковидом

За 29 января на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Крымчанам пообещали «фантастически» теплый февраль

Крымчанам пообещали «фантастически» теплый февраль

Февраль в Крыму будет «фантастически» теплым, но температурных рекордов не будет, спрогнозировал в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Власть
Прошлые власти Севастополя разрешили охоту в заповеднике

Прошлые власти Севастополя разрешили охоту в заповеднике

Действие незаконных документов отменяется, но никакой личной ответственности за их подписание не следует.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации