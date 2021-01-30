Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Шесть человек в Крыму скончались от COVID-19 за сутки ● В Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, умерло четыре пациента ● В Севастополе зачистят отдельные очаги коронавируса ● За сутки еще почти 200 крымчан заболели ковидом ● КФУ возвращается на очный формат обучения с 8 февраля
В Крыму с больными COVID-19 работает больше 700 студентов
В Крыму 742 студента трудоустроены в медучреждения для работы с больными COVID-19.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Крыма.
При этом медуслуги больным коронавирусом предоставляют только 547 врачей. Также с такими пациентами работают 1037 работников среднего и 642 младшего медперсонала.
Сообщается, что для обеспечения доставки пациентов с коронавирусной инфекцией определено 20 бригад из которых: 15 бригад скорой медпомощи, 3 бригады медицины катастроф, 2 бригады санавиации.
В Роспотребнадзоре отмечают, что смертность от коронавирусной инфекции в Крыму остается высокой.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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