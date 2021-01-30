В Крыму с больными COVID-19 работает больше 700 студентов

В Крыму 742 студента трудоустроены в медучреждения для работы с больными COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Крыма.

При этом медуслуги больным коронавирусом предоставляют только 547 врачей. Также с такими пациентами работают 1037 работников среднего и 642 младшего медперсонала.

Сообщается, что для обеспечения доставки пациентов с коронавирусной инфекцией определено 20 бригад из которых: 15 бригад скорой медпомощи, 3 бригады медицины катастроф, 2 бригады санавиации.

В Роспотребнадзоре отмечают, что смертность от коронавирусной инфекции в Крыму остается высокой.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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