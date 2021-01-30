Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +7
море +10

Происшествия

В Крыму инспектор ДПС, рискуя жизнью, задержал пьяного водителя

17:46 суббота, 30 января 2021

В Крыму инспекторы ДПС задержали пьяного водителя, рискуя жизнью. Инцидент произошел во время погони за водителем.

Нарушитель всеми силами пытался избежать наказания, прибегнув к опасным маневрам. Когда он остановился, инспектор вышел из машины и проследовал к водителю. Он открыл его дверь, но в этот момент водитель решил скрываться до последнего и нажал на газ.

Инспектор ДПС оказался в опасной ситуации, ему пришлось зацепиться за автомобиль и ехать в машине нарушителя, держась за распахнутую дверь. В результате водитель был задержан. Он отказался от медосвидетельствования, передает «МВД Медиа».

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе получали деньги на сломанные автобусы. Прокуратура требует возбудить уголовное дело о халатности должностных лиц муниципального предприятия Симферополя из-за ненадлежащего содержания автотранспорта.

Главу района в Севастополе лишили прав за нетрезвую езду. Наказание в полтора года лишения водительских прав и штраф в 30 тысяч рублей получил глава Нахимовского муниципального образования Севастополя Михаил Лазарев за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Студент украинского вуза пытался вывезти из Крыма старинные монеты. Таможенники изъяли 13 старинных монет у студента, который выезжал из Крыма на материковую Украину.

ФСБ задержала в Ялте двоих крымчан за посты в соцсетях. В Ялте сотрудниками УФСБ России по РК и Севастополю задержаны двое мужчин, обвиняющихся в «публичном оправдании терроризма в сети Интернет».

Власть
«Ничего нового»: на Ай-Петри снова не пускают

«Ничего нового»: на Ай-Петри снова не пускают

На плато горы Ай-Петри можно подняться только со стороны Ялты, и то на подготовленных внедорожниках.

Власть
Никаких вечеринок: власти Судака запретили фестиваль Sunburst

Никаких вечеринок: власти Судака запретили фестиваль Sunburst

Глава администрации Судака Игорь Степиков заявил, что в Солнечной Долине не будет проходить фестиваль Sunburst, поскольку его организаторы не подавали никаких заявок.

Санкции
США не откажется от санкций против России из-за Крыма

США не откажется от санкций против России из-за Крыма

США не отменит и не ослабит санкции против России из-за ситуации с Крымом и Донбассом.

Общество
Крымчанам пообещали «фантастически» теплый февраль

Крымчанам пообещали «фантастически» теплый февраль

Февраль в Крыму будет «фантастически» теплым, но температурных рекордов не будет, спрогнозировал в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации