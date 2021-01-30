В Крыму инспектор ДПС, рискуя жизнью, задержал пьяного водителя

В Крыму инспекторы ДПС задержали пьяного водителя, рискуя жизнью. Инцидент произошел во время погони за водителем.

Нарушитель всеми силами пытался избежать наказания, прибегнув к опасным маневрам. Когда он остановился, инспектор вышел из машины и проследовал к водителю. Он открыл его дверь, но в этот момент водитель решил скрываться до последнего и нажал на газ.

Инспектор ДПС оказался в опасной ситуации, ему пришлось зацепиться за автомобиль и ехать в машине нарушителя, держась за распахнутую дверь. В результате водитель был задержан. Он отказался от медосвидетельствования, передает «МВД Медиа».

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе получали деньги на сломанные автобусы. Прокуратура требует возбудить уголовное дело о халатности должностных лиц муниципального предприятия Симферополя из-за ненадлежащего содержания автотранспорта.

Главу района в Севастополе лишили прав за нетрезвую езду. Наказание в полтора года лишения водительских прав и штраф в 30 тысяч рублей получил глава Нахимовского муниципального образования Севастополя Михаил Лазарев за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Студент украинского вуза пытался вывезти из Крыма старинные монеты. Таможенники изъяли 13 старинных монет у студента, который выезжал из Крыма на материковую Украину.

ФСБ задержала в Ялте двоих крымчан за посты в соцсетях. В Ялте сотрудниками УФСБ России по РК и Севастополю задержаны двое мужчин, обвиняющихся в «публичном оправдании терроризма в сети Интернет».