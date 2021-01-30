Происшествия
В Крыму инспектор ДПС, рискуя жизнью, задержал пьяного водителя
В Крыму инспекторы ДПС задержали пьяного водителя, рискуя жизнью. Инцидент произошел во время погони за водителем.
Нарушитель всеми силами пытался избежать наказания, прибегнув к опасным маневрам. Когда он остановился, инспектор вышел из машины и проследовал к водителю. Он открыл его дверь, но в этот момент водитель решил скрываться до последнего и нажал на газ.
Инспектор ДПС оказался в опасной ситуации, ему пришлось зацепиться за автомобиль и ехать в машине нарушителя, держась за распахнутую дверь. В результате водитель был задержан. Он отказался от медосвидетельствования, передает «МВД Медиа».
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