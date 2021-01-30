Происшествия
Сжечь пятиметровую пальму в Крыму стоит три тысячи рублей
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В Алуште, что на Южном берегу Крыма, подростки средь бела дня подожгли пальму, растущую в одном из дворов. Сделали они это ради забавы.
«Герои» стали известны всему Крыму благодаря камерам наружного наблюдения, установленным во дворе пятиэтажки. На видео видно, как юноша и девушка подходят к одной из пальм, и парень поджигает дерево. Оно воспламеняется за считанные секунды, а парочка уходит.
Как сообщили жители многоквартирного дома, на следующий день после поджога и публикации видео в социальных сетях герои ролика явились с повинной.
«Если девочка плакала и просила прощения, то молодой человек явно не признал свою вину. Мы предлагали ему купить три маленькие пальмы и высадить взамен пострадавшей, но он отказался, нахамил и ушел», — рассказали ForPost алуштинцы.
После он, по словам жильцов, все же явился в полицию и оплатил штраф — 3 тысячи рублей за административное правонарушение. Однако горожане надеются, что у 19-летнего парня все же проснется совесть.
«А так получается, что мы можем брать три тысячи рублей, жечь пальмы, которые нам нравятся, и писать явку с повинной», — негодуют горожане.
Как сообщалось, экзотические растения страдают не только от вандалов, морозов и снега, но и от опасных вредителей. Так, на ЮБК пальмы оказались под угрозой исчезновения из-за пальмового мотылька и пальмового долгоносика.
В тексте использованы материалы: Форпост
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