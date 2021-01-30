Строительная фирма в Ялте «сэкономила» на налогах 47 млн рублей

В Ялте строительная фирма уклонилась от налогов на сумму более 47 млн рублей, сообщает пресс-служа СК России по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, должностное лицо строительной фирмы в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года специально вносило недостоверные данные в декларацию, чтобы получить необоснованную налоговую выгоду.

«В результате систематического умышленного нарушения законодательства сумма невыплаченных налогов составила свыше 47 миллионов рублей, что является особо крупным размером», - говорится в сообщении СК.

Следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Сейчас расследования сотрудниками следственного отдела по Ялте устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, а также принимают меры для возмещения ущерба, причиненного бюджету государства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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