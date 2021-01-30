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Санкции

США не откажется от санкций против России из-за Крыма

17:05 суббота, 30 января 2021
США не откажется от санкций против России из-за Крыма

фото © ria.ru

США не отменит и не ослабит санкции против России из-за ситуации с Крымом и Донбассом.

Об этом заявил американский посол в Москве Джон Салливан, передает РИА Новости.

«Семь лет мы все силы прилагали к тому, чтобы разрешить этот вопрос, и мы продолжим над ним серьезно работать. Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий. И от этого никуда не деться, – мы с этого начали разговор, – мы будем продолжать», - сказал Салливан.

Он отметил, что Франция и Германия поддерживают США в этом вопросе, однако достичь каких-то глобальных успехов, как признался посол, не удалось.

«Мы не достигли большого успеха за последние шесть-семь лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению», - сказал посол.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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