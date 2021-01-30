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Коронавирус в Крыму

Шесть человек в Крыму скончались от COVID-19 за сутки

13:22 суббота, 30 января 2021

За истекшие сутки в Крыму от COVID-19 умерли шесть человек.

Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

Общее число умерших от COVID-19 в регионе с начала пандемии составило 752 человека.

За сутки COVID-19 подтвержден в Крыму у 178 человек. Число выздоровевших в республике за сутки составило 254 человека, за весь период пандемии – 26 499 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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