Шесть человек в Крыму скончались от COVID-19 за сутки

За истекшие сутки в Крыму от COVID-19 умерли шесть человек.

Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

Общее число умерших от COVID-19 в регионе с начала пандемии составило 752 человека.

За сутки COVID-19 подтвержден в Крыму у 178 человек. Число выздоровевших в республике за сутки составило 254 человека, за весь период пандемии – 26 499 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Севастополе зачистят отдельные очаги коронавируса. В Севастополе возникла проблема с санитарной обработкой выявленных очагов коронавируса на «объектах асоциальной направленности».

За сутки еще почти 200 крымчан заболели ковидом. За 29 января на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.

COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки. По состоянию на утро 29 января в Севастополе зарегистрированы 99 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства города.

Коронавирус за прошедшие сутки унес жизни девяти крымчан. По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 3877 человек, стационарное (covid и пневмония) — 2259, изолировано в обсерваторы – 0.