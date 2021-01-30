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Российские военные учились стрелять из автоматов на полигоне в Крыму
На полигоне в Крыму прошли учения армейского корпуса Черноморского флота России.
По данным командования, военнослужащие отработали точность выполнения огневых задач из минометов, скоростную стрельбу из автоматов АК-74 и совершенствовали навыки поражения мишеней, расположенных на дистанциях от 800 до 1500 метров.
«Помимо стрельб, минометные расчеты выполнили нормативы по подготовке орудий к стрельбе, обнаружению целей и корректированию огня. После выполнения стрельб военнослужащие отработали действия по перемещению минометных расчетов по пересеченной местности с преодолением различных естественных преград. Точность поражения целей контролировалась с воздуха с помощью расчета комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Орлан», – говорится в сообщении.
По данным Черноморского флота России, всего к учениям привлекалось более 50 военных и 10 единиц техники.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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