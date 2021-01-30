Прошлые власти Севастополя разрешили охоту в заповеднике

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Действие незаконных документов отменяется, но никакой личной ответственности за их подписание не следует.

Разрешение охотиться там, где нельзя, выдал в 2017 году Севприроднадзор Севастопольской региональной общественной организации охотников и рыболовов. Об охотохозяйственном соглашении, позволяющем охоту в зонах строгого ограничения, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Соглашение, с учетом дополнительных договоренностей, предусматривало передачу обществу на 49 лет в пользование охотничьих угодий площадью более 12,3 тыс. га, в том числе свыше 7,6 тыс. га леса с правом на добычу охотничьих ресурсов. При этом отведенные угодья частично расположены в границах государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Байдарский», в зонах строгого ограничения, где охотохозяйственная деятельность запрещена, подчеркивает прокуратура.

Надзорным ведомством в Арбитражный суд г. Севастополя был направлен иск о признании соглашения недействительным. Суд с позицией прокуратуры согласился, договор между Севприроднадзором и Севастопольской региональной общественной организацией охотников и рыболовов был признан недействительным.

Напомним, 4 декабря 2019 года Арбитражный суд Севастополя признал недействительным другой приказ экс-начальника Севприроднадзора Сергея Самойлова об утверждении положительных заключений госэкспертиз для освоения лесов фирмой «Орлиновское охотничье хозяйство» – также получившей право на организацию охоты в пределах государственных ландшафтных заказников регионального значения «Байдарский» и «Мыс Айя» – особо охраняемых природных территорий.

Бывший глава Севприроднадзора Сергей Самойлов среди прочего прославился позицией, что в Севастополе слишком много природы.

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