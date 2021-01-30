Прогноз погоды в Крыму на субботу 30 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 30 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (МЕСТАМИ 15-20 М/С.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедно-изморозевые отложения, гололедица), уровень опасности желтый. На южном побережье - дождь (СИЛЬНЫЕ ОСАДКИ), уровень опасности желтый. В горах Крыма - снег/обледенение (очень сильный снег), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (в горах лавиноопасно), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью около 4 градусов. Ветер юго-западный 22 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 98 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер южный 21 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 97 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 35 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 82 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 32 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 91 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 35 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 87 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 27 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 90 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 93 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 97 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 4, ночью около 2 градусов. Ветер южный 21 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 4, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 97 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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