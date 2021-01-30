Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +8
море +10

Происшествия

Появилось видео крушения судна в Черном море

13:51 суббота, 30 января 2021
Появилось видео крушения судна в Черном море

фото © www.vesselfinder.com

Две недели назад в Черном море затонуло судно с украинцами и россиянами на борту.

На опубликованных кадрах видно, что из-за сильных волн судно раскололось на две части.Одесский 7 телеканал опубликовал видео момента крушения сухогруза Arvin, который 17 января затонул у берегов Турции. На опубликованных кадрах видно, что из-за сильных волн судно раскололось на две части и начало тонуть. Как известно, экипаж судна состоял из украинцев и россиян. В результате крушения три моряка погибли, три пропали без вести, шестерых удалось спасти.

Судно под флагом Палау и с экипажем из 12 человек шло из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры. Оно принадлежало украинской компании Arvin Shipping LTD.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сжечь пятиметровую пальму в Крыму стоит три тысячи рублей. В Алуште, что на Южном берегу Крыма, подростки средь бела дня подожгли пальму, растущую в одном из дворов. Сделали они это ради забавы.

Площадь лесных пожаров в Крыму сократилась за год в три раза. Общая площадь лесных пожаров в Крыму сократилась в 2020 году в три раза в сравнении с данными предыдущего года.

В Керчи всем миром убирали с дороги пьяного автолюбителя. В Керчи автоинспекторы вместе с бдительными гражданами отстранили нетрезвого водителя от управления автомобилем.

В Крыму не разминулись Hyundai и Audi: два человека в больнице. На автодороге Симферополь-Алушта в районе села Андрусово произошло столкновение внедорожника Hyundai Tucson и седана Audi A6, в результате которого пострадали два человека.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, умерло четыре пациента

В Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, умерло четыре пациента

За истекшие сутки в Севастополе выявлено 103 новых случая COVID-19, еще четыре пациента скончались.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
За сутки еще почти 200 крымчан заболели ковидом

За сутки еще почти 200 крымчан заболели ковидом

За 29 января на территории Республики Крым зарегистрировано 178 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Происшествия
Сжечь пятиметровую пальму в Крыму стоит три тысячи рублей

Сжечь пятиметровую пальму в Крыму стоит три тысячи рублей

В Алуште, что на Южном берегу Крыма, подростки средь бела дня подожгли пальму, растущую в одном из дворов. Сделали они это ради забавы.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации