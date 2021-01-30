Появилось видео крушения судна в Черном море

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Две недели назад в Черном море затонуло судно с украинцами и россиянами на борту.

На опубликованных кадрах видно, что из-за сильных волн судно раскололось на две части.Одесский 7 телеканал опубликовал видео момента крушения сухогруза Arvin, который 17 января затонул у берегов Турции. На опубликованных кадрах видно, что из-за сильных волн судно раскололось на две части и начало тонуть. Как известно, экипаж судна состоял из украинцев и россиян. В результате крушения три моряка погибли, три пропали без вести, шестерых удалось спасти.

Судно под флагом Палау и с экипажем из 12 человек шло из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры. Оно принадлежало украинской компании Arvin Shipping LTD.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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