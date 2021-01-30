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Водный кризис

Появилась вода: в Крыму снизился риск весенней засухи

09:43 суббота, 30 января 2021
Появилась вода: в Крыму снизился риск весенней засухи

фото © Новости Крыма

Крым вышел из числа регионов с повышенным риском весенней засухи.

Об этом свидетельствуют данные спутникового мониторинга Национального союза агростраховщиков (НСА).

«Республика Крым на текущий момент не входит в группу регионов с повышенным риском засухи. По данным за последние 10 дней, в регионе повсеместно наблюдается уровень влаги в почве на уровне выше 30% по абсолютным показателям. Исключение составляет только Ленинский район с показателем 15-20%. При этом в Раздольненском, Белогороском, Бахчисарайском, Первомайском, Симферопольском, Красногвардейском, Сакском районах уровень влаги составляет 35-40%, что является нормой», – рассказал президент НСА Корней Биджов.

По его словам, предпосылки к весенней засухе на данный момент отсутствуют или маловероятны. В то же время, в январе на полуострове наблюдались морозы, которые увеличили риск вымерзания озимых культур.

Обильные снегопады пришли на полуостров в середине января. 25 января на совещании по вопросам водоснабжения Симферополя руководитель госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что снегопады не дали существенных притоков водохранилищам. При этом Чернореченское водохранилище пополняется темпами, превышающими расход воды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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