Происшествия
Опасность лавин и другие неприятности: в Крыму объявили штормовое предупреждение
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Спасатели предупредили об угрозе схода снежных лавин в горах Крыма в субботу и воскресенье, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.
«30 и 31 января в Крымских горах лавиноопасно», - говорится в сообщении со ссылкой на штормовое предупреждение регионального Гидрометцентра.
В ведомстве рекомендовали ограничить проезд через Ангарский, Грушевский перевалы и гору Ай-Петри, а также горнолыжные склоны. «Находясь в предгорных районах, следите за изменениями погоды. Жителям ЮБК по возможности ограничить использование канатной дороги», - отмечается в сообщении.
В пятницу популярная у туристов канатная дорога Мисхор - Ай-Петри приостановила работу из-за непогоды. При этом ее руководство планировало возобновить доставку туристов на плато в субботу, 30 января.
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Опасность лавин и другие неприятности: в Крыму объявили штормовое предупреждение
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