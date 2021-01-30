Одну из улиц Севастополя закроют на ремонт на три месяца

Участок улицы Суворова на Центральном холме в исторической части Севастополя будет закрыт на три месяца в связи с капитальным ремонтом дорожного покрытия.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по капитальному ремонту улицы Суворова вводится ограничение движения транспортных средств на участке от ул. Воронина до ул. Людмилы Павличенко», – говорится в сообщении.

Проезд будет закрыт с 30 января до 30 апреля. На этот период вводится двустороннее движение по ул. Фрунзе от пересечения с ул. Воронина до ул. Марата и ул. Марата от пересечения с ул. Фрунзе до ул. Суворова. По четной стороне ул. Фрунзе ограничивается остановка и стоянка транспортных средств.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ходе ремонта планируется переложить старую брусчатку, а также заменить старое асфальтобетонное покрытие на галтованный гранитный камень, который внешне максимально похож на историческую брусчатку. Как итог, дорога на улице Суворова полностью станет мощеной и сохранит исторический облик.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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