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Власть

Никаких вечеринок: власти Судака запретили фестиваль Sunburst

17:32 суббота, 30 января 2021
Судак
Никаких вечеринок: власти Судака запретили фестиваль Sunburst

фото © Новости Крыма

Глава администрации Судака Игорь Степиков заявил, что в Солнечной Долине не будет проходить фестиваль Sunburst, поскольку его организаторы не подавали никаких заявок.

Об этом он написал в Facebook.

«Никакого фестиваля в Солнечной Долине проходить не будет. Официального запроса с просьбой разрешить мероприятие в администрацию Судака не поступало. Без согласования с городской властью и всеми службами проведение такого мероприятия является незаконным. Хочу обратить внимание, что «организаторы» данного фестиваля занимаются реализацией билетов, а это является мошенничеством по отношению к тем, кто принял решение приехать и принять участие», - написал Игорь Степиков.

Глава Судака напомнил, что на территории республики до этих пор действует запрет на проведение массовых мероприятий и никаких гарантий, что он не будет продлен нет.

По информации, размещенной на сайте фестиваля, он должен пройти с 19 по 25 июня 2021 года в Солнечной Долине. Организаторы пишут, что вдохновлялись популярным мероприятием Burning Man, проходящим ежегодно в пустыне Блэк-Рок в Неваде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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