«Ничего нового»: на Ай-Петри снова не пускают

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На плато горы Ай-Петри можно подняться только со стороны Ялты, и то на подготовленных внедорожниках.

Об этом сообщает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК» в Facebook.

«Со стороны Ялты подъем на плато Ай-Петри разрешен только механическим транспортным средствам повышенной проходимости, оборудованным средствами противоскольжения. Эксплуатирующей организации выдано предписание обеспечить безопасность движения транспортных средств на данном участке», - говорится в сообщении.

При этом со стороны Бахчисарая въезд закрыт полностью, для всех транспортных средств.

«Со стороны села Соколиное движение транспортных средств полностью запрещено с февраля 2020 года из-за разрушения подпорной стены в результате оползня. На данном участке установлены необходимые технические средства, ограничивающие движение, соответствующие дорожные знаки и информационные панно», - передает «Служба автомобильных дорог РК».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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