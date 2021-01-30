Крымчанин хранил более трех тысяч литров алкоголя, его за это накажут

В Красногвардейском районе Крыма суд рассмотрит дело местного жителя, хранившего дома более 3 тысяч литров алкоголя.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

По версии следствия, мужчина закупил большую партию алкоголя на более чем 200 тысяч рублей с целью дальнейшей перепродажи. Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку незаконной торговли и изъяли весь алкоголь.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Красногвардейский районный суд для последующего рассмотрения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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