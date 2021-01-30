Происшествия
Крымчанин хранил более трех тысяч литров алкоголя, его за это накажут
В Красногвардейском районе Крыма суд рассмотрит дело местного жителя, хранившего дома более 3 тысяч литров алкоголя.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
По версии следствия, мужчина закупил большую партию алкоголя на более чем 200 тысяч рублей с целью дальнейшей перепродажи. Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку незаконной торговли и изъяли весь алкоголь.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Красногвардейский районный суд для последующего рассмотрения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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