Общество
Крымчанам пообещали «фантастически» теплый февраль
фото © Новости Крыма
Февраль в Крыму будет «фантастически» теплым, но температурных рекордов не будет, спрогнозировал в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, на следующей неделе на полуострове будет тепло - от +10…+15. Синоптик напомнил, что в январе регион перевыполнил свою норму по осадкам. В первую неделю последнего месяца зимы в Крым также придут небольшие дожди.
«Траектории циклонов пройдут по средней полосе России, но заденут и Южный регион. Крым будет находиться на орбите влияния, но в теплых зонах. Вероятность дождей небольшого характера сохранится. В среднем, в ближайшую пятидневку ожидается выпадение осадков до 10-15 мм. Особенно по юго-западу полуострова», - уточнил Тишковец, добавив, что в целом в феврале температура будет на 3-4 градуса выше климатической нормы.
Синоптик подчеркнул, что, скорее всего, зимы со снегом на полуострове больше не предвидится.
«Ночью 0 и 4, днем +3…+8, +4…+9. Но из-за термобарического сдавливания Крым будет находиться в зоне напряженности. Будет ветрено, но ветер не штормовой, 5-10 м/с, но периодически до 10-15 м/с», - заключил специалист.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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