Канатная дорога на Ай-Петри закроется до майских праздников

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С 15 февраля канатная дорогая «Мисхор-Ай-Петри» закрывается на плановые ремонтные работы.

«Эта плановая ежегодная профилактика. Просто в прошлом году мы обычно закрывались с середины января, но в этом году из-за того, что в декабре уже частично были выполнены работы, мы решили дать возможность крымчанам насладиться снегом на плато Ай-Петри. С середины февраля мы будем закрыты на работы до майских праздников», - сообщили в пресс-службе дороги.

При этом уточняется, что 29 января канатная дорога была закрыта из-за погодных условий.

Ранее канатная дорога до новогодних праздников на плановые профилактические работы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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