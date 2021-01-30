Какой сегодня праздник 30 января

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Сегодня, 30 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День Деда Мороза и Снегурочки

Фото cepia.ru

День Мороза и Снегурочки – это древний языческий праздник. В эти дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке.

Люди вспоминали о том, как Снегурочка по прихоти бога любви Леля полюбила человека и потому с приходом Весны не стала улетать на Север. Но как только «яркий луч солнца прорезает утренний туман и падает на Снегурочку», она тает, превращаясь в легкое облачка пара, и уносится прочь.

В этот день славяне почитали противника Перуна — Мороза — ипостась Велеса. Можно сказать, что Мороз — зимняя ипостась Велеса, так же как Яр (сын Велеса и Дивы) — весенняя.

Мороз был женат на Снежной Царице, дочери Мары и Кощея. У Мороза и Снежной Царицы была красавица-дочь — Снегурочка.

Всемирный день принцессы Анастасии

Ежегодно 30 января отмечается Всемирный день принцессы Анастасии. Это довольно странный праздник, связанный с расстрелом семьи русского императора Николая II.

17 июля 1918 г. семью Николая Романова расстреляли. Это произошло в подвале дома Ипатьевых в городе Екатеринбурге по указу пришедших к власти большевиков. После расстрела распространились слухи, что младшая царская дочь, семнадцатилетняя Анастасия, смогла спастись, спрятавшись в соседнем доме. Сразу же нашлись девушки, которые клялись, что они и есть те самые царевны. За все время таких самозванок было около 30. Однако, по свидетельствам очевидцев, дочь царя не смогла бы выжить, так как, оставшись в живых после расстрела, она получила 18 ударов штыком.

Антон Перезимник

День Антона-перезимника называли еще днем Антонины-половины. И то, и другое означало, что половина зимы позади («Пришла Антонина — зиме половина»), а впереди уже светит весна. Правда, теплой погоде в этот день верить не советовали. «Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет»; «Хитер Антон со всех сторон», — говорили по этому поводу в народе. Кроме того, подмечали: если небо заволакивается тучами — к метели.

Также сегодня, 30 января, отмечают такие праздники:

- День работников таможенной службы Азербайджана

- День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил Украины

- День красных стрелочек, показывающих на юг

- Школьный день ненасилия и мира (School Day of Non-violence and Peace)

- День круассана (National Croissant Day) в США

- День образования и просвещения в Греции

- День памяти борцов за независимость в Индии

- День саудади в Бразилии

Сегодня именины празднуют: Иван, Георгий, Антон, Феодосий, Антонина, Ахилл, Мартирий.

Что происходило 30 января в прошлые годы

9 - освящение Алтаря Мира в Риме.

1853 - в соборе Парижской Богоматери 45-летний император Франции Наполеон III обвенчался с испанской графиней Евгенией Монтихо.

1868 - публикуется книга Чарльза Дарвина об естественном отборе.

1868 - в Киеве открылась музыкальная школа (нынеКиевское музыкальное училище имени Р. Глиэра)

1894 - Чарльз Кинг патентует изобретенный им отбойный молоток.

1915 - атакуя французский порт Гавр, Германия впервые использует подводные лодки.

1930 - осуществлен запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы, изобретенного советским метеорологом Павлом Александровичем Молчановым.

1933 - канцлером Германии стал Адольф Гитлер.

1934 - стратостат «Осоавиахим-1» впервые в мире достиг высоты 22 км. При спуске потерпел катастрофу и все три члена экипажа погибли.

1937 - принята новая Конституция УССР.

1943 - в Сталинграде капитулировала 6-я немецкая армия, условная точка перелома в Великой Отечественной войне.

1945 - экипаж подводной лодки С-13 под командованием капитана 3-го ранга Александра Ивановича Маринеско потопил в районе Данцигской бухты германский суперлайнер «Вильгельм Густлов».

1974 - установлены дипломатические отношения между СССР и Республикой Островов Фиджи.

1998 - создан Комитет руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны стран-участниц СНГ.

2007 - вышла в продажу операционная система Windows Vista

2009 - с космодрома Плесецк с помощью ракетоносителя Циклон-3 запущен российский космический аппарат Коронас-Фотон.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 января. Какие праздники будут завтра?

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