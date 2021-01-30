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Происшествия

ДТП на западе Крыму: один человек погиб и двое пострадали

Возле села Красносельское Черноморского района Крыма произошло столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser и ВАЗ-2110.

Об этом сообщил руководитель Республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

Он уточнил, что в результате происшествия один человек погиб и двое получили травмы: один отказался от госпитализации, второй с травмами средней степени тяжести был госпитализирован в ближайшую больницу.

В пресс-службе УГИБДД МВД Росси по РК рассказали подробности происшествия.

«Около 9 утра на трассе Черноморское-Оленевка произошло столкновение автомобилей Toyota и «ВАЗ-21102». Водитель иномарки выезжал со второстепенной дороги на главную и не предоставил преимущество автомобилю «ВАЗ». В результате столкновения пассажир отечественного автомобиля получил травмы несовместимые с жизнью, водитель «ВАЗа» был госпитализирован. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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