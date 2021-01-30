«Чтобы не собирались на акции»: центр Симферополя огородили забором

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В Симферополе за день до очередной анонсированной в России акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального оградили центральную площадь высокими металлическими ограждениями.

Ограждения выставлены по периметру площади, но в некоторых местах оставлены проходы, которые в любое время можно перекрыть.

Также на площади замечена специальная техника: микроавтобус с двумя большими видеокамерами на крыше. Сотрудников полиции пока на площади и поблизости от нее не наблюдается.

На 31 января в России намечена новая акция в поддержку Алексея Навального. В это день в Москве закроют на вход и выход семь центральных станций метро.

Напомним, 23 января в Симферополе планировали провести митинг в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, но несанкционированная властями акция так и не состоялась. При этом центр города патрулировали полиция и казаки.

В Севастополе суд вынес 12 постановлений о назначении наказания за участие в акции в поддержку Навального. В Крыму оштрафованы не менее девяти граждан за призывы в социальных сетях выходить на акции протеста.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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