Январская жара: в Крыму будет аномально тепло

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На следующей неделе полуостров столкнется с аномально теплой для января погодой. Об этом сообщает ТАСС.

Метеорологи предсказывают, что наиболее теплой погода будет в Южном и Северо-Кавказском округах России, а также в Крыму.

Почти весенние дни прогнозируют на первую половину недели, а вот после четверга станет прохладнее. Так, вначале недели температура воздуха достигнет 5-7 градусов тепла, а в конце – 3-5. При этом в среду и пятницу возможны небольшие дожди.Поблагодарить за теплую погоду стоит антициклон. В пятницу прогнозируют дожди, переходящие в горах в мокрый снег.

В Ялте в первой половине недели температура воздуха поднимется до 8-13 градусов Цельсия, во второй упадет до 5-10, а после 7 января на ЮБК придут дожди. В Сочи в этот период будет теплее, синоптики обещают 13-18 выше нуля в первой половине недели, и 7-12 - во второй. Кратковременные дожди ожидаются в пятницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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