Ялта встала в пробках из-за приезда тысяч туристов

Дороги Южного берега Крыма в начале января снова оказались в пробках.

На отдых в Большую Ялту едут тысячи россиян, чтобы отдохнуть и отметить праздники. До 11 января здесь ожидают принять до 100 тысяч туристов.

Как пишет ФАН, трасса в Ялту весь день была забита автомобилями, много отдыхающих поехали на Ай-Петри, а в самом городе 2 января машины стояли на всех главных улицах города. Пробки создают еще и любители парковаться где угодно и как угодно.

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