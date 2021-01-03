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Власть

Ялта встала в пробках из-за приезда тысяч туристов

16:27 воскресенье, 3 января 2021
Ялта

Дороги Южного берега Крыма в начале января снова оказались в пробках.

На отдых в Большую Ялту едут тысячи россиян, чтобы отдохнуть и отметить праздники. До 11 января здесь ожидают принять до 100 тысяч туристов.

Как пишет ФАН, трасса в Ялту весь день была забита автомобилями, много отдыхающих поехали на Ай-Петри, а в самом городе 2 января машины стояли на всех главных улицах города. Пробки создают еще и любители парковаться где угодно и как угодно.

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