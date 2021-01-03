Власть
Ялта встала в пробках из-за приезда тысяч туристов
Дороги Южного берега Крыма в начале января снова оказались в пробках.
На отдых в Большую Ялту едут тысячи россиян, чтобы отдохнуть и отметить праздники. До 11 января здесь ожидают принять до 100 тысяч туристов.
Как пишет ФАН, трасса в Ялту весь день была забита автомобилями, много отдыхающих поехали на Ай-Петри, а в самом городе 2 января машины стояли на всех главных улицах города. Пробки создают еще и любители парковаться где угодно и как угодно.
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Аэрофлот» начал продавать льготные билеты в Симферополь. «Аэрофлот» открывает продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам.
Пассажирооборот автотранспортом снизился в Крыму за год на треть. Пассажирооборот в Крыму снизился за год более чем на треть.
Щенок из Костромы будет работать в аэропорту Симферополя. На работу в кинологическое подразделение службы транспортной безопасности аэропорта Симферополя прибыл щенок по кличке Лорри из Костромы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Авиабилеты на летние рейсы в Крым из 11 городов поступили в продажу. Авиакомпания Smartavia начала продажу авиабилетов на прямые рейсы в Крым из 11 городов.
РНКБ банк ограничит работу приложения и карт в Крыму
4 и 7 января в банке РНКБ будут проводить технические работы для улучшения сервисов.
Потомок последнего гетмана Украины сказал, каким видит будущее Крыма
Потомок последнего казацкого гетмана Украины Кирилла Разумовского Грегор Разумовский, который сейчас проживает в Европе, считает, что по вопросу Крыма и его статусу, «возможно найдут какое-то решение».
США: водный кризис в Крыму грозит перерасти в гуманитарную катастрофу
Эксперт по вопросам Евразии и бывший аналитик Государственного департамента США Пол Гобл не исключает, что обострение водного кризиса в Крыму может перерасти в экономическую и гуманитарную катастрофу.
В Крыму резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом
За 1 января на территории Республики Крым зарегистрировано 280 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.
вчера
Коронавирус в Крыму: оперативная сводка
31 декабря
Российский космонавт показал Симферополь из иллюминатора МКС
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал как выглядит столица Крыма - город Симферополь - с борта Международной космической станции.