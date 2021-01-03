Власти Крыма хотят включения опреснителей морской воды в программу ФЦП

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма утверждает, что власти полуострова планируют разработать в 2021 году инвестпроекты строительства установок для опреснения воды, чтобы их можно было включить в ФЦП.

«На сегодняшний день Советом министров Республики Крым рассмотрен ряд предложений организаций, которые содержат информацию по укрупненному расчету строительства станции опреснения морской воды. В настоящее время проводится работа по разработке инвестиционного проекта с целью включения мероприятия «Строительство сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса в Республике Крым» в ФЦП», – сообщает ТАСС со ссылкой на ответ министерства на запрос агентства.

В МинЖКХ Крыма уточнили, что начало проектирования и строительства установок планируют начать в 2021 году.

«Комплекс станции опреснения морской воды для получения питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН, предполагает строительство глубоководного водозабора, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосных станций, линии электропередачи, трансформаторной подстанции, резервуаров и насосов перекачки солевого концентрата, сбросного глубоководного коллектора, а также вспомогательных сооружений (склады, лаборатория, административно-бытовой корпус и др.)», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что «проведена работа с рядом компетентных организаций по выполнению укрупненного расчета строительства сооружений опреснительной станции производительностью 20 000 куб. м в сутки».

Напомним, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, работы по опреснению воды для полуострова займут минимум несколько лет.

При этом российский вице-премьер Марат Хуснуллин, утверждает, что Россия рассматривает опреснение для Крыма как крайний вариант – потому что «это достаточно дорогостоящая методика».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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