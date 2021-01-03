Происшествия
В Симферополе легковушка перевернулась на крышу
Днем в воскресенье, 3 января, в Симферополе произошло ДТП с участием легкового автомобиля.
Об этом сообщают очевидцы.
Авария случилась около 14:00 на транспортном кольце недалеко от гостиницы «Спортивная». Легковой автомобиль перевернулся на крышу. На место прибыли медики скорой помощи.
Обстоятельства ДТП и данные о том, есть ли пострадавшие, уточняются. Очевидцы предполагают, что причиной аварии могло стать превышение скорости.
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