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Происшествия

В Симферополе легковушка перевернулась на крышу

17:33 воскресенье, 3 января 2021
Симферополь

Днем в воскресенье, 3 января, в Симферополе произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

Об этом сообщают очевидцы.

Авария случилась около 14:00 на транспортном кольце недалеко от гостиницы «Спортивная». Легковой автомобиль перевернулся на крышу. На место прибыли медики скорой помощи.

Обстоятельства ДТП и данные о том, есть ли пострадавшие, уточняются. Очевидцы предполагают, что причиной аварии могло стать превышение скорости.

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