Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: После праздников в Крыму резко уменьшилось число новых заражений ● Уроженец Севастополя, исполнитель роли Ихтиандра умер от COVID-19 ● Первую прививку от COVID-19 в Крыму получили 152 человека ● COVID-19 в Севастополе: данные о заболевших и умерших ● Севастополю пообещали прислать 15 тысяч доз российской вакцины
В Севастополе - 85 новых заражений и двое умерших
фото © meduza.io
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом говорится на сайте правительства города. 74 человека выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений, двое стали жертвами коронавируса два человека 65 и 79 лет.
«Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7017 человек. В настоящий момент выздоровели 6496 человек, 245 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 154 человека с подтвержденным COVID-19. В отделениях, для лечения легких форм – 153 и 48 человек соответственно», - говорится в сообщении правительства Севастополя.
Под наблюдением остается 641 человек. Это люди, контактировавшие с заразившимися коронавирусом.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Первую прививку от COVID-19 в Крыму получили 152 человека. Первую прививку от коронавируса получили в Крыму 152 медработника, вторую прививку – уже 42 человека.
COVID-19 в Севастополе: данные о заболевших и умерших. По состоянию на утро 2 января в Севастополе зарегистрированы 82 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
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