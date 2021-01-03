В Севастополе - 85 новых заражений и двое умерших

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За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом говорится на сайте правительства города. 74 человека выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений, двое стали жертвами коронавируса два человека 65 и 79 лет.

«Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7017 человек. В настоящий момент выздоровели 6496 человек, 245 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 154 человека с подтвержденным COVID-19. В отделениях, для лечения легких форм – 153 и 48 человек соответственно», - говорится в сообщении правительства Севастополя.

Под наблюдением остается 641 человек. Это люди, контактировавшие с заразившимися коронавирусом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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