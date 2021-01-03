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Коронавирус в Крыму

В Севастополе - 85 новых заражений и двое умерших

15:11 воскресенье, 3 января 2021
Севастополь
В Севастополе - 85 новых заражений и двое умерших

фото © meduza.io

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом говорится на сайте правительства города. 74 человека выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений, двое стали жертвами коронавируса два человека 65 и 79 лет.

«Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7017 человек. В настоящий момент выздоровели 6496 человек, 245 умерло. На сегодняшний день в стационарах находится 154 человека с подтвержденным COVID-19. В отделениях, для лечения легких форм – 153 и 48 человек соответственно», - говорится в сообщении правительства Севастополя.

Под наблюдением остается 641 человек. Это люди, контактировавшие с заразившимися коронавирусом.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Уроженец Севастополя, исполнитель роли Ихтиандра умер от COVID-19. Актер театра и кино, народный артист России Владимир Коренев умер от COVID-19.

Первую прививку от COVID-19 в Крыму получили 152 человека. Первую прививку от коронавируса получили в Крыму 152 медработника, вторую прививку – уже 42 человека.

COVID-19 в Севастополе: данные о заболевших и умерших. По состоянию на утро 2 января в Севастополе зарегистрированы 82 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Севастополю пообещали прислать 15 тысяч доз российской вакцины. Севастопольский департамент здравоохранения готовится к началу вакцинации от коронавирусной инфекции, которая должна поступить 4 января.

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