Происшествия
В селе под Севастополем сгорел дом
В воскресенье в 4:57 спасатели Севастополя получили информацию о пожаре в частном жилом доме в с. Родниковое, сообщает управление МЧС.
«По прибытии установлено, что горит дом. На тушение подано 2 ствола «Б». По первичной информации, площадь составила 110 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются», – сказано в сообщении.
В Севастополе 30 декабря произошел пожар в жилом доме по улице Астана Кесаева, пострадал один человек. В ноябре в Севастополе по улице Древняя возник пожар в многоквартирном доме, пришлось эвакуировать более десятка жильцов и животных.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин нашел окурок в банке с горошком. Житель Симферополя обнаружил сигаретный окурок в купленной им жестяной банке с зеленым горошком.
Появилось видео тушения пожара на складе канцтоваров в Симферополе. Около пяти часов утра в субботу в Симферополе произошел пожар на одном из складов с макулатурой.
В Евпатории ночью сгорел рынок. В ночь на 2 января в Евпатории произошел крупный пожар на территории Колхозного рынка.
В Симферополе горит склад канцелярских товаров. В Симферополе ночью загорелся склад с канцелярскими товарами.
РНКБ банк ограничит работу приложения и карт в Крыму
4 и 7 января в банке РНКБ будут проводить технические работы для улучшения сервисов.
Потомок последнего гетмана Украины сказал, каким видит будущее Крыма
Потомок последнего казацкого гетмана Украины Кирилла Разумовского Грегор Разумовский, который сейчас проживает в Европе, считает, что по вопросу Крыма и его статусу, «возможно найдут какое-то решение».
США: водный кризис в Крыму грозит перерасти в гуманитарную катастрофу
Эксперт по вопросам Евразии и бывший аналитик Государственного департамента США Пол Гобл не исключает, что обострение водного кризиса в Крыму может перерасти в экономическую и гуманитарную катастрофу.
В Крыму резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом
За 1 января на территории Республики Крым зарегистрировано 280 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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Коронавирус в Крыму: оперативная сводка
31 декабря
Российский космонавт показал Симферополь из иллюминатора МКС
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал как выглядит столица Крыма - город Симферополь - с борта Международной космической станции.