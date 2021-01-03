В селе под Севастополем сгорел дом

В воскресенье в 4:57 спасатели Севастополя получили информацию о пожаре в частном жилом доме в с. Родниковое, сообщает управление МЧС.

«По прибытии установлено, что горит дом. На тушение подано 2 ствола «Б». По первичной информации, площадь составила 110 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются», – сказано в сообщении.

В Севастополе 30 декабря произошел пожар в жилом доме по улице Астана Кесаева, пострадал один человек. В ноябре в Севастополе по улице Древняя возник пожар в многоквартирном доме, пришлось эвакуировать более десятка жильцов и животных.

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