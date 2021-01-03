Власть
В Крыму планируют создавать винодельческие агротехнопарки
В 2021 году будет разработана и утверждена государственная программа развития виноградарства и виноделия в России, предусматривающая создание агротехнопарков и научно-производственных зон в Крыму и других винодельческих регионах страны.
Об этом рассказал председатель совета Союза виноградарей и виноделов России (СВВР), генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
«В программу войдет создание новых питомников для производства высококачественных саженцев, решение проблем мелиорации, рекультивации земель. А в Крыму, на Кубани и в Дагестане начнем создавать виноградно-винодельческие агротехнопарки, научно-исследовательские и научно-производственные зоны. Там будем отрабатывать и внедрять передовые технологии», – сказал Киселев в интервью «Известиям».
Он также отметил позитивное влияние на отрасль вступившего в силу в этом году закона «О виноградарстве и виноделии в РФ».
«Прекратились поставки импортного балка (виноматериала – ред.) для производства «российских вин». Началось развитие подотрасли — выращивание российских саженцев. Через пять-восемь лет значительная часть винограда будет из отечественных саженцев. Наконец, в отрасли сформулирована четкая государственная политика», – уточнил Киселев.
Глава совета СВВР добавил, что российским производителям игристых вин удалось выполнить требования закона и перейти с импортного виноматериала на отечественное сырье.
«Руководителям и владельцам этих бизнесов пришлось принять непростые решения и найти сырьевую базу в России. Но сейчас уже можно утверждать, что крупнейшие предприятия отрасли работают на отечественном сырье. Так что «шампанских бунтов» не случилось. А виноградари, прежде всего Крыма и Дагестана, знают, что спрос на их виноград гарантирован на несколько лет вперед», – констатировал Киселев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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