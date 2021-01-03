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В Крыму начали действовать дифференцированные тарифы на проезд в маршрутках
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В Крыму установлены тарифы на проезд в городском транспорте, дифференцированные по способу оплаты.
Стоимость проезда за наличный расчет составит от 20 до 22 рублей в зависимости от муниципального образования, а при безналичном расчете стоимость проезда останется на уровне 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РК.
При этом оплатить проезд в городских автобусах, троллейбусах и трамвае можно всеми видами контактных и бесконтактных банковских карт, бесконтактных смарт-карт, программных приложений, многофункциональной картой жителя Республики Крым и другими возможными носителями информации, зарегистрированными в АСОП, а также с помощью наличной оплаты с приобретением разового печатного билета.
Уровень тарифов на 2021 год рассчитан с учетом индексов изменения цен в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 и 2021 годы, а также с учетом данных ПАО РНКБ, являющегося одним их участников АСОП.
Напомним, в рамках реализации на территории Крыма проекта «Многофункциональная карта жителя Республики Крым» запущена в полную эксплуатацию автоматизированная система оплаты проезда (АСОП) на маршрутах регулярных перевозок на территории Республики Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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