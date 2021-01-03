Общество
В Крым из Гватемалы прибудут керамические списки икон святителя Луки
фото © Новости Крыма
В воскресенье, 3 января, в Крым прибудут керамические списки иконы святителя Луки Крымского, привезенные из Гватемалы от настоятельницы монастыря Святой Живоначальной Троицы «Лавра Мамбре» игуменьи Инесс Айау Гарсиа.
Об этом сообщила пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.
В Крыму напомнили, что в сентябре 2019 года игуменье Инес Айау Гарсия была передана в дар освященная икона святителя Луки Крымского от настоятельницы Свято-Троицкого женского монастыря игумении Евсевии. Церемония передачи иконы проходила в Москве, куда с официальным визитом приезжала игумения Инес.
В благодарность за дар она выразила желание подарить Симферопольской и Крымской епархии керамические списки с этой иконы, которые были изготовлены в керамических мастерских монастыря в Никарагуа.
30 ноября списки привезены в Москву.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Крым из Гватемалы прибудут керамические списки икон святителя Луки
В воскресенье, 3 января, в Крым прибудут керамические списки иконы святителя Луки Крымского, привезенные из Гватемалы от настоятельницы монастыря Святой Живоначальной Троицы «Лавра Мамбре» игуменьи Инесс Айау Гарсиа.
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