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Общество

В Крым из Гватемалы прибудут керамические списки икон святителя Луки

09:37 воскресенье, 3 января 2021
В Крым из Гватемалы прибудут керамические списки икон святителя Луки

фото © Новости Крыма

В воскресенье, 3 января, в Крым прибудут керамические списки иконы святителя Луки Крымского, привезенные из Гватемалы от настоятельницы монастыря Святой Живоначальной Троицы «Лавра Мамбре» игуменьи Инесс Айау Гарсиа.

Об этом сообщила пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.

В Крыму напомнили, что в сентябре 2019 года игуменье Инес Айау Гарсия была передана в дар освященная икона святителя Луки Крымского от настоятельницы Свято-Троицкого женского монастыря игумении Евсевии. Церемония передачи иконы проходила в Москве, куда с официальным визитом приезжала игумения Инес.

В благодарность за дар она выразила желание подарить Симферопольской и Крымской епархии керамические списки с этой иконы, которые были изготовлены в керамических мастерских монастыря в Никарагуа.

30 ноября списки привезены в Москву.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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