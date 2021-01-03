В Керчи после Нового года не вывозят мусор из контейнеров

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Мусорные контейнеры в Керчи после празднования Нового года переполнены, отходы не вывозят несколько дней.

Местные жители вынуждены складировать мешки с мусором рядом с контейнерами и такая ситуация наблюдается в разных районах города: в частности, на улицах Козлова, Ворошилова, Блюхера.

Местные власти пока публично не комментировали ситуацию.

В конце 2020 года в Керчи заговорили о «мусорном кризисе»: в некоторых районах города контейнеры для мусора отсутствовали, поскольку российские власти города не заключили договор с компанией, которая занимается вывозом отходов.

В результате конфликта между собственником мусорных контейнеров и предприятием «Крымэкоресурсы», 250 контейнеров вывезли из Керчи.

Осенью 2020 года керчане складировали бытовые отходы прямо на улицах города.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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