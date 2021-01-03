Власть
В Керчи после Нового года не вывозят мусор из контейнеров
фото © Крым.реалии
Мусорные контейнеры в Керчи после празднования Нового года переполнены, отходы не вывозят несколько дней.
Местные жители вынуждены складировать мешки с мусором рядом с контейнерами и такая ситуация наблюдается в разных районах города: в частности, на улицах Козлова, Ворошилова, Блюхера.
Местные власти пока публично не комментировали ситуацию.
В конце 2020 года в Керчи заговорили о «мусорном кризисе»: в некоторых районах города контейнеры для мусора отсутствовали, поскольку российские власти города не заключили договор с компанией, которая занимается вывозом отходов.
В результате конфликта между собственником мусорных контейнеров и предприятием «Крымэкоресурсы», 250 контейнеров вывезли из Керчи.
Осенью 2020 года керчане складировали бытовые отходы прямо на улицах города.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Никаких собак и гидроциклов: новые правила для пляжей в Крыму. В России вступили в силу новые правила оборудования пляжей и поведения на них.
Власти Крыма хотят включения опреснителей морской воды в программу ФЦП. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма утверждает, что власти полуострова планируют разработать в 2021 году инвестпроекты строительства установок для опреснения воды, чтобы их можно было включить в ФЦП.
Мусорный оператор Севастополя неправомерно завышал тариф для населения. Жителям Севастополя должны произвести перерасчет за оказанные услуги по вывозу мусора.
В Ялте пообещали построить канализационные очистные сооружения. ООО «Региональная строительная компания – ЮГ» построит канализационные очистные сооружения в ялтинском поселке Кацивели. Цена контракта составила более 850 млн рублей, говорится в соответствующем распоряжении главы Крыма.
Турция не будет признавать российским Крым
Турция отказывается признавать российский Крым несмотря на сближение с Москвой.
РНКБ банк ограничит работу приложения и карт в Крыму
4 и 7 января в банке РНКБ будут проводить технические работы для улучшения сервисов.
Потомок последнего гетмана Украины сказал, каким видит будущее Крыма
Потомок последнего казацкого гетмана Украины Кирилла Разумовского Грегор Разумовский, который сейчас проживает в Европе, считает, что по вопросу Крыма и его статусу, «возможно найдут какое-то решение».
В Крыму резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом
За 1 января на территории Республики Крым зарегистрировано 280 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.
вчера
Коронавирус в Крыму: оперативная сводка
31 декабря
Январская жара: в Крыму будет аномально тепло
На следующей неделе полуостров столкнется с аномально теплой для января погодой. Об этом сообщает ТАСС.