В «Артеке» готовятся принять первую смену в 2021 году

В понедельник, 4 января, Международный детский центр «Артек» примет первую в наступившем году смену, которая носит название «Рождественские чудеса «Артека».

Об этом сообщает пресс-служба МДЦ.

Объединяющей темой смены станет «фольклор народов России».

«Фольклор является ядром любой национальной культуры. В ней черпают свое вдохновение современные наука, искусство, литература, масс-медиа, туризм, бизнес. Народную культуру принято относить к тому, что объединяет нацию в единое целое, что создает единый язык образов, символов и традиций. Смена «Рождественские чудеса «Артека» позволит сформировать у детей представление о необходимости уважительного и бережного отношения к народной национальной культуре, особенно к ее сакральным основаниям», – говорится в сообщении.

Значимыми мероприятиями смены станут рождественская ярмарка «Слобода Мастеровая», общеартековская волонтерская акция «Спасибо!», сетевые образовательные модули «Культура и быт русского народа», образовательный квест «Увлекательный мир музеев».

Также в рамках смены состоятся общеартековская дискотека, Зимний Кубок МДЦ по артболу, блицтурнир по гигантским шахматам «Снежная королева» и рождественский бал «Артековское «па» чарующего танца».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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