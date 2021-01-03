Турция не будет признавать российским Крым

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Турция отказывается признавать российский Крым несмотря на сближение с Москвой.

Об этом представитель Турции Мевлют Чавушоглу рассказал во время общения с журналистами AMN News.

«Наши отношения с Россией развиваются позитивно <...> и мы будем поддерживать связь с Россией на следующем этапе», — сказал дипломат.

При этом Чавушоглу подчеркнул, что позиция Турции по Крыму не изменится.

Ранее представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов объяснил нежелание Турции призвать полуостров.

«Все прекрасно понимают, что вопрос с Крымом решен однозначно. (...) Иной трактовки быть не может. Те, кто ставит под сомнение территориальную целостность России, рискует столкнуться с серьезными последствиями», — заключил Мурадов.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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