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Водный кризис

США: водный кризис в Крыму грозит перерасти в гуманитарную катастрофу

15:46 воскресенье, 3 января 2021
США: водный кризис в Крыму грозит перерасти в гуманитарную катастрофу

фото © Новости Крыма

Эксперт по вопросам Евразии и бывший аналитик Государственного департамента США Пол Гобл не исключает, что обострение водного кризиса в Крыму может перерасти в экономическую и гуманитарную катастрофу.

«Потеряв доступ к поставкам воды с материковой части Украины, российские оккупанты не смогли обеспечить ее в достаточном количестве для сельскохозяйственных нужд, промышленности и бытового использования населением. Выращивание риса прекратилось, да и в целом отрасль сельского хозяйства находится в упадке. Промышленные предприятия также вынуждены сокращать расходы, поскольку им не хватает необходимой для работы воды. Рядовым крымчанам вода подается лишь на четыре часа в день, притом на ее чистоту рассчитывать не приходится», – поясняет Гобл.

Он уверен, что в 2021 году ситуация с вододефицитом в Крыму лишь усугубится и будет требовать еще больших затрат на ее разрешение.

«Даже сейчас, согласно официальным данным, российским властям пришлось потратить 50 миллиардов рублей (700 миллионов долларов США) на бурение дополнительных скважин и проведение работ по очистке воды, а также на запуск недавнего гигантского, исполненного в советском стиле проекта Владимира Путина по добыче пресной воды из-под Азовского моря. Это колоссальные деньги, а фактические затраты на реализацию этого проекта наверняка будут еще выше», – предполагает американский аналитик.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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