Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Крыма хотят включения опреснителей морской воды в программу ФЦП ● Аксенов решил, что со дна Азовского моря уже добывают воду для Крыму ● Евпаторийцам вернули горячую воду ● Поклонская уверена, что Крым не проживет без украинской воды ● Аксенов сам не знает какое будет качество опресняемой воды в Крыму
США: водный кризис в Крыму грозит перерасти в гуманитарную катастрофу
фото © Новости Крыма
Эксперт по вопросам Евразии и бывший аналитик Государственного департамента США Пол Гобл не исключает, что обострение водного кризиса в Крыму может перерасти в экономическую и гуманитарную катастрофу.
«Потеряв доступ к поставкам воды с материковой части Украины, российские оккупанты не смогли обеспечить ее в достаточном количестве для сельскохозяйственных нужд, промышленности и бытового использования населением. Выращивание риса прекратилось, да и в целом отрасль сельского хозяйства находится в упадке. Промышленные предприятия также вынуждены сокращать расходы, поскольку им не хватает необходимой для работы воды. Рядовым крымчанам вода подается лишь на четыре часа в день, притом на ее чистоту рассчитывать не приходится», – поясняет Гобл.
Он уверен, что в 2021 году ситуация с вододефицитом в Крыму лишь усугубится и будет требовать еще больших затрат на ее разрешение.
«Даже сейчас, согласно официальным данным, российским властям пришлось потратить 50 миллиардов рублей (700 миллионов долларов США) на бурение дополнительных скважин и проведение работ по очистке воды, а также на запуск недавнего гигантского, исполненного в советском стиле проекта Владимира Путина по добыче пресной воды из-под Азовского моря. Это колоссальные деньги, а фактические затраты на реализацию этого проекта наверняка будут еще выше», – предполагает американский аналитик.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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