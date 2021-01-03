США: водный кризис в Крыму грозит перерасти в гуманитарную катастрофу

фото © Новости Крыма

Эксперт по вопросам Евразии и бывший аналитик Государственного департамента США Пол Гобл не исключает, что обострение водного кризиса в Крыму может перерасти в экономическую и гуманитарную катастрофу.

«Потеряв доступ к поставкам воды с материковой части Украины, российские оккупанты не смогли обеспечить ее в достаточном количестве для сельскохозяйственных нужд, промышленности и бытового использования населением. Выращивание риса прекратилось, да и в целом отрасль сельского хозяйства находится в упадке. Промышленные предприятия также вынуждены сокращать расходы, поскольку им не хватает необходимой для работы воды. Рядовым крымчанам вода подается лишь на четыре часа в день, притом на ее чистоту рассчитывать не приходится», – поясняет Гобл.

Он уверен, что в 2021 году ситуация с вододефицитом в Крыму лишь усугубится и будет требовать еще больших затрат на ее разрешение.

«Даже сейчас, согласно официальным данным, российским властям пришлось потратить 50 миллиардов рублей (700 миллионов долларов США) на бурение дополнительных скважин и проведение работ по очистке воды, а также на запуск недавнего гигантского, исполненного в советском стиле проекта Владимира Путина по добыче пресной воды из-под Азовского моря. Это колоссальные деньги, а фактические затраты на реализацию этого проекта наверняка будут еще выше», – предполагает американский аналитик.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма хотят включения опреснителей морской воды в программу ФЦП. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма утверждает, что власти полуострова планируют разработать в 2021 году инвестпроекты строительства установок для опреснения воды, чтобы их можно было включить в ФЦП.

Мусорный оператор Севастополя неправомерно завышал тариф для населения. Жителям Севастополя должны произвести перерасчет за оказанные услуги по вывозу мусора.

В Ялте пообещали построить канализационные очистные сооружения. ООО «Региональная строительная компания – ЮГ» построит канализационные очистные сооружения в ялтинском поселке Кацивели. Цена контракта составила более 850 млн рублей, говорится в соответствующем распоряжении главы Крыма.

В Севастополе газовые котельные угрожали промышленной безопасности. Севтехнадзор привлек виновных лиц к административной ответственности.