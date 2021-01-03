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Севастополь вырвался в лидеры по ипотечным долгам

14:17 воскресенье, 3 января 2021
Севастополь
Севастополь вырвался в лидеры по ипотечным долгам

фото © Форпост

Взявшие жилье в кредит граждане переоценили свои силы.

Задолженность по ипотечным платежам в Севастополе выросла на 126%, что вывело город-герой в безоговорочные лидеры по неплатежам за взятое в кредит жилье. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на совместное исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» и РСО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

Помимо Севастополя резкий рост ипотечной просрочки в 2020-м показали Ингушетия (+55%), Коми (+54%), Адыгея (+35%), Белгородская и Смоленская области (+32%).

Как отмечают аналитики, основными драйверами просроченной кредитной задолженности, кроме ипотеки, стали автокредиты, а общий объем «плохих» ипотечных долгов в России достиг 101 миллиарда рублей.

Напомним: ранее читатели сообщили, что крупнейший «материковый» Сбербанк без особой рекламы начал работать с ипотекой вторичного жилья на территории Севастополя и Республики Крым. Его условия оказались значительно лучше, чем предложение локальных для полуострова финансовых структур.

В тексте использованы материалы: Форпост

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