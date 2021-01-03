Общество
Российский космонавт показал Симферополь из иллюминатора МКС
фото © www.instagram.com/p/CJjKPGuHVfd
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал как выглядит столица Крыма - город Симферополь - с борта Международной космической станции.
В своем Instagram он опубликовал увеличенное фото участка Земли, где и расположен город.
«Сегодня мы пролетаем над югом России, и следующим новогодним российским городом становится Симферополь. Его название с древнегреческого языка можно перевести как «город-собиратель». Здесь сухой степной климат, который характеризуется мягкой и теплой зимой без заморозков и жарким летом, которое более продолжительно, чем в средней полосе России», - немного рассказал своим подпичсикам российский космонавт.
В комментариях люди не только просят показать их города тоже, к примеру, Краснодар, но и передают привет из того самого Симферополя, а также вспоминают, как бывали в этом крымском городе.
Сергей Кудь-Сверчков - российский космонавт-испытатель, 14 октября 2020 года стартовал с космодрома Байконур в качестве бортинженера экипажа космического корабля «Союз МС-17» и бортинженера экипажа Международной космической станции по программе МКС-63/64 основных космических экспедиций. 18 ноября он в компании с командиром экипажа Сергеем Рыжиковым совершил выход в открытый космос. Для обоих космонавтов это был первый в карьере выход.
Ранее российский космонавт Иван Вагнер показал Крым с орбиты. в его камеру попали Балаклава, Севастополь, Ялта и Крымский мост.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Кража презервативов на АЗС в Крыму попала на видео. На одной из автозаправочных станций в Судаке неизвестный молодой человек украл несколько упаковок презервативов.
Какой сегодня праздник 2 января. Сегодня, 2 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
«Песок в Ялте?»: в Крыму высмеяли ошибку в новогодней речи Зеленского. Депутат Госдумы России от Крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского в новогоднем обращении о Крыме.
Какой сегодня праздник 1 января. Сегодня, 1 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
РНКБ банк ограничит работу приложения и карт в Крыму
4 и 7 января в банке РНКБ будут проводить технические работы для улучшения сервисов.
Потомок последнего гетмана Украины сказал, каким видит будущее Крыма
Потомок последнего казацкого гетмана Украины Кирилла Разумовского Грегор Разумовский, который сейчас проживает в Европе, считает, что по вопросу Крыма и его статусу, «возможно найдут какое-то решение».
США: водный кризис в Крыму грозит перерасти в гуманитарную катастрофу
Эксперт по вопросам Евразии и бывший аналитик Государственного департамента США Пол Гобл не исключает, что обострение водного кризиса в Крыму может перерасти в экономическую и гуманитарную катастрофу.
В Крыму резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом
За 1 января на территории Республики Крым зарегистрировано 280 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания.
вчера
Коронавирус в Крыму: оперативная сводка
31 декабря
Российский космонавт показал Симферополь из иллюминатора МКС
Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал как выглядит столица Крыма - город Симферополь - с борта Международной космической станции.