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Общество

Российский космонавт показал Симферополь из иллюминатора МКС

16:01 воскресенье, 3 января 2021
Симферополь
Российский космонавт показал Симферополь из иллюминатора МКС

фото © www.instagram.com/p/CJjKPGuHVfd

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал как выглядит столица Крыма - город Симферополь - с борта Международной космической станции.

В своем Instagram он опубликовал увеличенное фото участка Земли, где и расположен город. 

«Сегодня мы пролетаем над югом России, и следующим новогодним российским городом становится Симферополь. Его название с древнегреческого языка можно перевести как «город-собиратель». Здесь сухой степной климат, который характеризуется мягкой и теплой зимой без заморозков и жарким летом, которое более продолжительно, чем в средней полосе России», - немного рассказал своим подпичсикам российский космонавт. 

В комментариях люди не только просят показать их города тоже, к примеру, Краснодар, но и передают привет из того самого Симферополя, а также вспоминают, как бывали в этом крымском городе.

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Публикация от Sergey Kud-Sverchkov (@kudsverchkov)

Сергей Кудь-Сверчков - российский космонавт-испытатель, 14 октября 2020 года стартовал с космодрома Байконур в качестве бортинженера экипажа космического корабля «Союз МС-17» и бортинженера экипажа Международной космической станции по программе МКС-63/64 основных космических экспедиций. 18 ноября он в компании с командиром экипажа Сергеем Рыжиковым совершил выход в открытый космос. Для обоих космонавтов это был первый в карьере выход.

Ранее российский космонавт Иван Вагнер показал Крым с орбиты. в его камеру попали Балаклава, Севастополь, Ялта и Крымский мост. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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