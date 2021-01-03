Российский космонавт показал Симферополь из иллюминатора МКС

фото © www.instagram.com/p/CJjKPGuHVfd

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал как выглядит столица Крыма - город Симферополь - с борта Международной космической станции.

В своем Instagram он опубликовал увеличенное фото участка Земли, где и расположен город.

«Сегодня мы пролетаем над югом России, и следующим новогодним российским городом становится Симферополь. Его название с древнегреческого языка можно перевести как «город-собиратель». Здесь сухой степной климат, который характеризуется мягкой и теплой зимой без заморозков и жарким летом, которое более продолжительно, чем в средней полосе России», - немного рассказал своим подпичсикам российский космонавт.

В комментариях люди не только просят показать их города тоже, к примеру, Краснодар, но и передают привет из того самого Симферополя, а также вспоминают, как бывали в этом крымском городе.

Сергей Кудь-Сверчков - российский космонавт-испытатель, 14 октября 2020 года стартовал с космодрома Байконур в качестве бортинженера экипажа космического корабля «Союз МС-17» и бортинженера экипажа Международной космической станции по программе МКС-63/64 основных космических экспедиций. 18 ноября он в компании с командиром экипажа Сергеем Рыжиковым совершил выход в открытый космос. Для обоих космонавтов это был первый в карьере выход.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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