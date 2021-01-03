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РНКБ банк ограничит работу приложения и карт в Крыму
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4 и 7 января в банке РНКБ будут проводить технические работы для улучшения сервисов.
РНКБ приостановит все финансовые операции с банковскими картами в ночь на Рождество и в ночь на 4 января. Об этом сообщили клиентам банка в службе поддержки мобильного приложения «Цифровой офис». Сбой объяснили техническими работами.
4 января с 2 часов ночи до 5 утра не будут доступны все финансовые операции по банковским картам, операции в банкоматах и терминалах.
7 января с полуночи до 9 часов утра также не будет работать мобильное приложение.
«При этом функция внесения/снятия наличных будет работать в стандартном режиме», — сообщили в РНКБ.
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РНКБ банк ограничит работу приложения и карт в Крыму
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