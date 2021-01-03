Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 3 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 3 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман 200-500 метров), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 12, ночью около 1 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 88 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 93 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 12, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 87 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью около 3 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 97 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер восточный 21 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 89 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 10, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 88 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер восточный 19 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 100 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью около 2 градусов. Ветер восточный 22 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 98 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер восточный 17 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 68 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 8, ночью около 3 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 79 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 8, в Николаевке - 10, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 25, на Кипре - 20, в Одессе - 6, в Сочи - 13, в Турции - 20, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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