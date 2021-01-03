Правозащитник назвал новую дату заседания по «скифскому золоту»

Апелляционный суд Амстердама ждет к 19 января 2021 года дополнительные документы от России и Украины по делу «скифского золота».

Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при Президенте РФ Александр Молохов.

Он пояснил, что содержание документов от российской стороны раскрыть невозможно в силу тактики судебного процесса. При этом юрист подчеркнул, что процесс еще далек от завершения.

«Вы знаете, что Украина со второй попытки добилась замены одного из судей и им нужно время для того, чтобы вникнуть в ход процесса. Тем более, что сейчас из-за ограничений, которые введены повсеместно в Западной Европе, в том числе и в Голландии, сильно стопорят и замедляют процесс. Фактически суды не работу. Могу прогнозировать, что не стоит ждать быстрого решения после этой даты», - рассказал Молохов.

Руководитель рабочей группы уточнил, что оппоненты из Украины хотели ответить на документы, которые на прошлом этапе предоставил крымский музей.

«Тут скорее меч на стороне Украины, но кое-что, безусловно, подготовлено будет и нашей стороной», - заключил юрист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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