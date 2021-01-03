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Потомок последнего гетмана Украины сказал, каким видит будущее Крыма
фото © tsn.ua
Потомок последнего казацкого гетмана Украины Кирилла Разумовского Грегор Разумовский, который сейчас проживает в Европе, считает, что по вопросу Крыма и его статусу, «возможно найдут какое-то решение».
Об этом он сказал в интервью Радіо Свобода.
Так, на вопрос о том, как из Европы видится вопрос Крыма, Разумовский ответил: «Возможно, будет найдено какое-то решение по Крыму и его статусу. По Донбассу – не может быть никакого компромисса. Это часть Украины и Россия гарантировала в 1994 году меморандумом уважение украинских границ. Кроме этого, Заключительный Акт ОБСЕ также обязывает Россию к этому. Ибо на Донбассе имеет место акт войны и ничто другое».
При этом он отметил, что Украина должна быть готова к «силовому сценарию восстановления своей территориальной целостности».
«Думаю, что Украина должна быть готова и должна готовиться к силовому сценарию, но перед тем надеяться на мирное решение. Но не думаю, что будет мирное решение с Путиным (президентом России Владимиром Путиным). Не думаю так. Будет когда-то мир с Россией, но не мир с Путиным. С кем-то другим (в России)», – сказал Разумовский.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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