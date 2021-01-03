Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +7
море +11

Власть

Потомок последнего гетмана Украины сказал, каким видит будущее Крыма

16:13 воскресенье, 3 января 2021
Потомок последнего гетмана Украины сказал, каким видит будущее Крыма

фото © tsn.ua

Потомок последнего казацкого гетмана Украины Кирилла Разумовского Грегор Разумовский, который сейчас проживает в Европе, считает, что по вопросу Крыма и его статусу, «возможно найдут какое-то решение».

Об этом он сказал в интервью Радіо Свобода.

Так, на вопрос о том, как из Европы видится вопрос Крыма, Разумовский ответил: «Возможно, будет найдено какое-то решение по Крыму и его статусу. По Донбассу – не может быть никакого компромисса. Это часть Украины и Россия гарантировала в 1994 году меморандумом уважение украинских границ. Кроме этого, Заключительный Акт ОБСЕ также обязывает Россию к этому. Ибо на Донбассе имеет место акт войны и ничто другое».

При этом он отметил, что Украина должна быть готова к «силовому сценарию восстановления своей территориальной целостности».

«Думаю, что Украина должна быть готова и должна готовиться к силовому сценарию, но перед тем надеяться на мирное решение. Но не думаю, что будет мирное решение с Путиным (президентом России Владимиром Путиным). Не думаю так. Будет когда-то мир с Россией, но не мир с Путиным. С кем-то другим (в России)», – сказал Разумовский.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Естественная убыль населения в Крыму возросла на четверть. Население Республики Крым с начала года выросло: за 10 месяцев на 2 тысячи 47 человек. На 1 ноября число постоянно проживающих в РК

Реконструкцию набережной Партенита может быть проведут в следующем году. Набережная Партенита (Большая Алушта) будет реконструирована в 2021 году.

В Херсонесе будут реставрировать Туманный колокол. Символ древнего Херсонеса обновят за внебюджетные средства.

Власти Севастополя утвердили проект яхтенной марины в Балаклаве. В Севастополе утвердили проект планировки и межевания яхтенной марины в Балаклаве.

Власть
РНКБ банк ограничит работу приложения и карт в Крыму

РНКБ банк ограничит работу приложения и карт в Крыму

4 и 7 января в банке РНКБ будут проводить технические работы для улучшения сервисов.

Власть
Потомок последнего гетмана Украины сказал, каким видит будущее Крыма

Потомок последнего гетмана Украины сказал, каким видит будущее Крыма

Потомок последнего казацкого гетмана Украины Кирилла Разумовского Грегор Разумовский, который сейчас проживает в Европе, считает, что по вопросу Крыма и его статусу, «возможно найдут какое-то решение».

Водный кризис
США: водный кризис в Крыму грозит перерасти в гуманитарную катастрофу

США: водный кризис в Крыму грозит перерасти в гуманитарную катастрофу

Эксперт по вопросам Евразии и бывший аналитик Государственного департамента США Пол Гобл не исключает, что обострение водного кризиса в Крыму может перерасти в экономическую и гуманитарную катастрофу.

Общество
Российский космонавт показал Симферополь из иллюминатора МКС

Российский космонавт показал Симферополь из иллюминатора МКС

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал как выглядит столица Крыма - город Симферополь - с борта Международной космической станции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации