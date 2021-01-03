Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +13
море +11

Происшествия

Полиция Крыма предостерегает об опасности покупки путевок в интернете

13:10 воскресенье, 3 января 2021
Полиция Крыма предостерегает об опасности покупки путевок в интернете

фото © Новости Крыма

В зимний период наиболее дальновидные туристы, запланировавшие летний отдых в Крыму, уже присматривают и приобретают билеты и путевки на юг.

По мнению крымской полиции, злоумышленники не упускают возможности и размещают в интернете объявления о наличии свободных мест в пансионатах и гостиницах. Мошенники просят клиентов выслать предоплату или же полностью оплатить выбранный номер. Якобы так они получают гарантии, что отдыхающие точно приедут и номер не будет простаивать в разгар сезона.

Доверчивые пользователи соглашаются на сделку и перечисляют крупную сумму, как они думают, представителю сферы туризма. Они с нетерпением ждут летнего отпуска, чтобы отправиться на отдых к морю. Но уже на месте оказывается, что никакого номера они не бронировали, или вообще гостиницы такой нет. В такой ситуации необходимо незамедлительно обратиться за помощью в полицию.

А чтобы с вами такого не произошло, в МВД рекомендуют придерживаться следующих правил:

- Ищите информацию лишь на проверенных интернет-сайтах или на официальных сайтах санаторно-курортных учреждений, гостиничных комплексов.

- Обращайте внимание на указанную контактную информацию. Если на сайте размещен только лишь мобильный телефон, стоит насторожиться.

- Помните: если отель предлагает большую скидку при условии полной оплаты проживания, то с большой вероятностью, это мошенники. Откажитесь от покупки путевок на таком интернет-сайте.

- Не перечисляйте деньги за проживание в номере на карту физического лица. Крупные гостиничные и санаторно-курортные комплексы открывают в банке счет предприятия, поэтому, когда вас просят перечислить деньги на карту конкретного человека, скорее всего, вас хотят обмануть.

- Проверяйте указанный в реквизитах ИНН предприятия (на сайте nalog.ru). При этом обращайте внимание на дату основания. Если предприятию год и меньше, то это тоже повод насторожиться.

Ранее Новости Крыма сообщали:

ФСБ накрыла взяткой новогодний стол в крымской ветеринарии. Главный ветинспектор Сакского района Виктор Гадомский задержан силовиками при вымогательстве 150 тысяч рублей.

Крымчанин получил срок за браконьерскую «любовь» к креветкам. Крымчанин получил три года лишения свободы условно и штраф в размере 1,2 млн рублей за незаконный вылов креветки у берегов полуострова.

В отношении севастопольского центра «Адреналин» возбуждены четыре дела. Выявлены нарушения в деятельности батутного центра.

Должностные лица «Крымэнерго» получили три года лишения свободы за мошенничество. Киевский районный суд г. Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших должностных лиц ГУП РК «Крымэнерго».

Общество
В Крым из Гватемалы прибудут керамические списки икон святителя Луки

В Крым из Гватемалы прибудут керамические списки икон святителя Луки

В воскресенье, 3 января, в Крым прибудут керамические списки иконы святителя Луки Крымского, привезенные из Гватемалы от настоятельницы монастыря Святой Живоначальной Троицы «Лавра Мамбре» игуменьи Инесс Айау Гарсиа.

Коронавирус в Крыму
После праздников в Крыму резко уменьшилось число новых заражений

После праздников в Крыму резко уменьшилось число новых заражений

За 2 января на территории Республики Крым зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 3 января

Какой сегодня праздник 3 января фото

Сегодня, 3 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
В Крыму у Красных пещер пересох водопад

В Крыму у Красных пещер пересох водопад фото

Туфовая площадка и склоны горы Базар-Оба в урочище Кизил-Коба почти полностью пересохли.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации