Полиция Крыма предостерегает об опасности покупки путевок в интернете

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В зимний период наиболее дальновидные туристы, запланировавшие летний отдых в Крыму, уже присматривают и приобретают билеты и путевки на юг.

По мнению крымской полиции, злоумышленники не упускают возможности и размещают в интернете объявления о наличии свободных мест в пансионатах и гостиницах. Мошенники просят клиентов выслать предоплату или же полностью оплатить выбранный номер. Якобы так они получают гарантии, что отдыхающие точно приедут и номер не будет простаивать в разгар сезона.

Доверчивые пользователи соглашаются на сделку и перечисляют крупную сумму, как они думают, представителю сферы туризма. Они с нетерпением ждут летнего отпуска, чтобы отправиться на отдых к морю. Но уже на месте оказывается, что никакого номера они не бронировали, или вообще гостиницы такой нет. В такой ситуации необходимо незамедлительно обратиться за помощью в полицию.

А чтобы с вами такого не произошло, в МВД рекомендуют придерживаться следующих правил:

- Ищите информацию лишь на проверенных интернет-сайтах или на официальных сайтах санаторно-курортных учреждений, гостиничных комплексов.

- Обращайте внимание на указанную контактную информацию. Если на сайте размещен только лишь мобильный телефон, стоит насторожиться.

- Помните: если отель предлагает большую скидку при условии полной оплаты проживания, то с большой вероятностью, это мошенники. Откажитесь от покупки путевок на таком интернет-сайте.

- Не перечисляйте деньги за проживание в номере на карту физического лица. Крупные гостиничные и санаторно-курортные комплексы открывают в банке счет предприятия, поэтому, когда вас просят перечислить деньги на карту конкретного человека, скорее всего, вас хотят обмануть.

- Проверяйте указанный в реквизитах ИНН предприятия (на сайте nalog.ru). При этом обращайте внимание на дату основания. Если предприятию год и меньше, то это тоже повод насторожиться.

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