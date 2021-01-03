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Никаких собак и гидроциклов: новые правила для пляжей в Крыму
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В России вступили в силу новые правила оборудования пляжей и поведения на них.
Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документу, теперь владельцы пляжей обязаны обозначить границы заплыва в местах купания, а также иметь акт водолазного обследования дна пляжа. Кроме этого, на территории возле воды не должно быть пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся.
Также в новых правилах появился запрет присутствия на пляже животных.
«Посетителям пляжей запрещается... Приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей», - следует из единых требований к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России.
Кроме этого, посетителям теперь запрещено играть в спортивные игры неотведенных для этих целей местах, а также «допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся». Также нельзя купаться при подъеме на пляже красного или черного флагов, а также заплывать за буйки, срывать их или притапливать.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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