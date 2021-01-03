Мусорный оператор Севастополя неправомерно завышал тариф для населения

Жителям Севастополя должны произвести перерасчет за оказанные услуги по вывозу мусора.

При расчете платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для многоквартирного и частного жилых фондов в Севастополе с января по июнь 2018 года применялся тариф 3732,22 руб. за 1 тонну — вместо тарифа 426,46 руб. за 1 куб. метр, который определен нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Соответствующие нарушения, которые привели к необоснованно завышенным тарифам для населения, обнаружила прокуратура Севастополя, которая провела проверку деятельности единого мусорного оператора (ООО «Благоустройство города Севастополь») по жалобам граждан.

По иску прокурора суд обязал ООО «Благоустройство города „Севастополь«» произвести населению перерасчет за оказанные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами за период, пришедшийся на первое полугодие 2018 года с применением установленных тарифов.

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