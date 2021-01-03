Какой сегодня праздник 3 января

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Сегодня, 3 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти княгини Ольги

Фото 24smi.org

В 903 году княгиня Ольга стала супругой великого князя Киевского Игоря. После его убийства в 945 году восставшими древлянами не пожелавшая выйти замуж вдова возложила на себя бремя государственного служения при трехлетнем сыне Святославе. Великая княгиня вошла в историю как великая созидательница государственной жизни и культуры Киевской Руси.

Преставилась святая княгиня Ольга в 969 году, завещав открыто совершить погребение ее по-христиански. Ее нетленные мощи покоились в десятинной церкви в Киеве.

День бенгальских искр и гирляндных огней

Фото Pexels Pixabay

С детства бенгальские огни были и остаются до сих пор одним из символов Нового года. Маленькое чудо, которое можно держать в руке, зачарованно наблюдая за рассыпающимися во все стороны серебряными искрами. Это потом мама будет ругать за прожженную одежду, а пока маленькие искорки как костер притягивают сердца и дарят радость и веселье.

День бенгальских огней отмечается каждый год 3 января. Почти у каждого из сейчас в доме сияют елочные гирлянды и найдется, оставшаяся после встречи Нового года, коробочка бенгальских огней. Сегодня есть хороший повод сесть вокруг сверкающей елочки и зажечь бенгальский огонь.

Прокопьев день

Народный праздник «Прокопьев день» отмечается 3 января (по старому стилю - 21 декабря). В церковном календаре это день памяти Прокопия Вятского (в миру Прокопия Максимовича Плушкова) - юродивого христианского святого. Другие названия праздника: «Полукорм», «Петр», «Петр-полукорм», «Прокофий», «Ульяна». На Руси крестьяне Прокопьев день называли Полукормом, так как к этому дню расходовалась половина корма, заготовленного на зиму для домашнего скота.

Также сегодня, 3 января, отмечают такие праздники:

- День памяти святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца

- День памяти борцов Освободительной войны в Эстонии

- День банковских и финансовых работников - Беларусь

- День рождения соломинки для коктейлей (Drinking Straw Day)

- Фестиваль сонного дня (Festival of Sleep Day) в США

- День вишни в шоколаде (National Chocolate Covered Cherry Day) в США

- Фестиваль Тамасесери в Японии

- День революции 1966 года в Буркина-Фасо

- День министерства по делам религии в Индонезии

Сегодня именины празднуют: Альфред, Петр, Прокопий, Фемистокл, Феофан, Юлиания.

Что происходило 3 января в прошлые годы

1431 - Бургундский герцог продал за 10 000 франков захваченную в плен в результате предательства Жанну Д'Арк епископу Кошону.

1638 - В Амстердаме открылся первый постоянный театр Голландии «Схаубург».

1820 - Русской экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева были открыты острова Траверсе.

1888 - В Вашингтоне обычный американец М. Стоун запатентовал соломинку для коктейлей. Тогда соломинки изготовлялись из бумаги.

1905 - Началась забастовка рабочих Путиловского завода.

1924 - Через два года после обнаружения пирамиды египетского фараона Тутанхамона, британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла сокровище пирамиды: каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией.

1959 - Закончила работу антарктическая станция Советская.

1959 - На Кубе последняя воинская часть, преданная режиму Батисты, сдалась революционерам, что ознаменовало окончательную победу революции.

1961 - США разорвали дипломатические отношения с Кубой.

1962 - Папа римский отлучил от церкви ФС–деля Кастро.

1992 - Египет, Сингапур, Непал, Малайзия признали независимость Украины. В этот же день Украина установила дипломатические отношения с США.

1993 - В Москве был подписан договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 января. Какие праздники будут завтра?

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