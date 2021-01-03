Какие новые законы принес крымчанам новый 2021-й год

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Некоторые из нововведений вызывают недоумение и гнев.

Обязательные навигаторы в транспорте, налог на богатство, запрет на шашлыки, разрешенные для женщин неженские профессии. Какие еще изменения ждут крымчан с 1 января.

Работа

Власти меняют минимальный размер оплаты труда (МРОТ), закрепляют удаленную работу в Трудовом кодексе и разрешают электронный кадровый документооборот.

Так, на 1 января 2021 года в России МРОТ составляет 12 392 рубля. Но в проекте, который Госдума рассмотрела в прошлом году, разработана новая методика расчета прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Теперь они должны расти теми же темпами, что и средняя зарплата. Таким образом, МРОТ вырастет на 5,5% и составит 12 792 рубля.

Кроме этого, с начала года изменяется порядок работы для сотрудников, работающих удаленно. Появится четыре вида дистанционной работы, а уволить «удаленщика» можно будет, если он не выходил на связь больше двух рабочих дней.

Впервые поступающим на работу сотрудникам в 2021 году уже не нужно оформлять бумажные трудовые книжки. В Пенсионном фонде на них заведут электронные документы.

А женщинам позволили осваивать новые профессии — список запрещенных работ для дам Минтруд сократил. Теперь россиянкам можно становиться дальнобойщиками, боцманами, парашютистами, машинистами электропоездов и слесарями по ремонту автомобилей. При этом женщин по-прежнему не допустят к тушению пожаров, транспортировке ядохимикатов. Запрещено также трудиться в горнодобывающей промышленности и строить подземные сооружения.

Деньги

С 1 января вводится новая форма декларации 3-НДФЛ, которая учитывает возможность зачета и возврата излишне уплаченного налога. Кроме этого, проценты по вкладам будут облагаться подоходным налогом.

Кроме этого, меняется перечень освобождаемых от налогообложения НДФЛ-доходов. Среди прочих, например, придется платить налог с доходов, полученных членами избирательных комиссий.

Обновлены перечни медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, суммы оплаты которых учитываются при определении суммы социального налогового вычета. Также с нового года увеличивается список медицинских товаров, которые можно ввозить и реализовывать на территории России, не выплачивая НДС.

Помимо этого, с 1 января вводится прогрессивное налогообложение доходов, превышающих 5 млн рублей. Так, если сумма ваших доходов за налоговый период меньше 5 миллионов или равна, то придется платить 13% налога. Если больше, то будьте любезны выложить 650 тысяч рублей и 15% суммы доходов.

При этом для некоторых отраслей, например IT-компаний, условия налогообложения смягчаются. До 3% снижена ставка налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет, и 0% — для налога, зачисляемого в региональную казну.

Еще одно «новогоднее» нововведение касается пенсий. Россияне, достигшие 45 лет, станут получать уведомления пенсионного фонда о размере будущей пенсии, которые будут приходить автоматически через портал gosuslugi и личный кабинет на сайте ПФР один раз в три года после того, как человеку исполнилось 45 лет.

«Гражданин узнает, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов. Это позволит заранее оценить свои пенсионные выплаты и при необходимости предпринять шаги по их увеличению», — сообщается на сайте ведомства.

Транспорт

Одним из новшеств, которые принес 2021 год для автовладельцев, станет обязательное оборудование авто системой навигации — GPS либо ГЛОНАСС.

Правда, это коснется не всех, а лишь тех, кто занимается перевозкой пассажиров, опасных грузов и твердых бытовых отходов.

Соответствующий приказ Минтранса будет действовать до 1 января 2027 года.

Коммуналка

Одно из приятных нововведений касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. В частности, с 1 января для получения субсидий по оплате ЖКУ россиянам не нужно будет доказывать отсутствие задолженности.

Информацию о наличии или отсутствии долга региональный орган исполнительной власти будет получать самостоятельно из государственной информационной системы ЖКХ.

Шоппинг

С января вводится обязательная цифровая маркировка товаров легкой промышленности. Участники товарооборота — а это и производители, и продавцы — должны в первую же неделю зарегистрироваться в системе мониторинга товара.

Кроме этого, им необходимо подготовить собственные программно-аппаратные средства, чтобы можно было бесперебойно отслеживать товар.

Отдых

Согласно новым правилам противопожарной безопасности, которые вступили в силу 1 января, россияне не могут жарить шашлыки во дворах частных домов.

«На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи», — говорится в соответствующем постановлении правительства.

Костры будут разрешены только в специально оборудованных местах. Также запрет будет касаться и сжигания мусора, травы и прочих отходов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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