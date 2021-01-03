Коронавирус в Крыму
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Холодец животворящий: Жигунова выписали из больницы в Ялте
фото © instagram.com/zhigunov_sergey
Известный российский актер Сергей Жигунов, который попал в Ялтинский госпиталь с коронавирусом, выписался, и будет проходить дальнейшее лечение в амбулаторном формате.
Об этом он написал в Instagram. 1 января он рассказал, как встретил Новый год в больнице и о том, что ему прислала холодец глава администрации Ялты Янина Павленко.
«После трех недель болезни буду долечиваться амбулаторно. Все последние тесты отрицательные. Надеюсь, антител хватит хотя бы на полгода. Спасибо ялтинским врачам и вам всем за поддержку», - написал Сергей Жигунов.
Как ранее , Сергей Жигунов попал в Ялтинский госпиталь с коронавирусом 28 декабря прошлого года. Об этом он сам сообщил в социальных сетях. Позже он опубликовал пост о том, как встречает новый год с оливье, который «подняли на веревочке на второй этаж» и с холодцом, присланным мэром Ялты.
«Хороший праздник новый год», - написал он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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