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«Аэрофлот» начал продавать льготные билеты в Симферополь
«Аэрофлот» открывает продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам.
Купить билеты можно в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь, сообщается на сайте компании
Стоимость перелета Владивосток – Москва составляет 7400 рублей, Хабаровск – Магадан – 4000 рублей, Хабаровск – Владивосток — 1800 рублей, Калининград – Москва — 3800 рублей, Калининград – Санкт-Петербург — 3500 рублей, Симферополь – Сочи – 2500 рублей, уточнили в пресс-службе.
Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» в экономическом классе обслуживания для перевозок до 31 декабря 2021 года.
Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут граждане России в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин — старше 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида и многодетные семьи.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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