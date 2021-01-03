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Власть

«Аэрофлот» начал продавать льготные билеты в Симферополь

11:22 воскресенье, 3 января 2021

«Аэрофлот» открывает продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам.

Купить билеты можно в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь, сообщается на сайте компании

Стоимость перелета Владивосток – Москва составляет 7400 рублей, Хабаровск – Магадан – 4000 рублей, Хабаровск – Владивосток — 1800 рублей, Калининград – Москва — 3800 рублей, Калининград – Санкт-Петербург — 3500 рублей, Симферополь – Сочи – 2500 рублей, уточнили в пресс-службе.

Тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы «Аэрофлот» в экономическом классе обслуживания для перевозок до 31 декабря 2021 года.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут граждане России в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин — старше 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида и многодетные семьи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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