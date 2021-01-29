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Власть

Власти Ялты хотят устроить подземный паркинг на центральной площади города

10:46 пятница, 29 января 2021
Ялта
Власти Ялты хотят устроить подземный паркинг на центральной площади города

фото © Новости Крыма

Ялтинские власти намерены в этом году приступить к наведению порядка на центральной площади города – Советской.

Об этом в социальных сетях написала глава местной администрации Янина Павленко.

«Концепция есть, как ее реализовать – обсудили со специалистами, которые займутся разработкой проектно-сметной документации», – сообщила она.

Павленко напомнила, что в прошлом году Ялта стала одним из победителей IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. «Сумма федерального гранта на благоустройство площади составила 80 миллионов рублей», – уточнила глава администрации.

По ее информации, планируется заменить покрытие, установить новое освещение, добавить озеленение, обновить фонтан, расширить центральную часть, «чтобы проводить городские мероприятия не только на набережной, но и на площади Советской».

Павленко также сообщила, что поручила «изучить техническую возможность обустройства подземного паркинга». По ее мнению, это был бы «серьезный шаг в решении транспортной проблемы». «Но сначала – геологические исследования! Нужна уверенность, что его обустройство не нарушит фундаменты зданий и не повредит исторические платаны перед администрацией», – подчеркнула глава администрации Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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