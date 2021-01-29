Власти потратят 129 млн на подсветку части Крымского моста

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Федеральное госпредприятие «Крымская железная дорога» (КЖД) дополнит подсветку железнодорожной части Крымского моста.

«Для обеспечения подчеркивания архитектурно-конструктивных особенностей транспортного перехода через Керченский пролив, разработана концепция архитектурного освещения железнодорожного участка транспортного перехода. Данная концепция предусматривает создание статичной светоцветовой картины с использованием цветов государственного флага Российской Федерации в едином совместном ансамбле и стиле архитектурно-художественного освещения соответствующих элементов автомобильной части транспортного перехода через Керченский пролив», – сообщили в КЖД.

В настоящее время госпредприятие ищет подрядчика, который выполнит эту работу. По информации с сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет 129,3 млн рублей.

«В соответствии с концепцией предусмотрены следующие решения: судоходный пролет освещается красным цветом; пролеты, своды и опоры судоходного пролета освещаются белым светом; жесткие подвески (балки) арки освещаются цветами флага России – красным, синим и белым; подсветка опор остается существующая», – сказано в ответе на информационный запрос.

Работы подрядчику предстоит выполнить до конца апреля текущего года. «Выполнение архитектурного освещения предусмотрено монохромными светодиодными осветительными приборами с белыми, синими и красными светодиодами. Светильники расположатся с внешней стороны моста со стороны Черного моря с применением системы заливающего и локального освещения. Предусмотрены следующие режимы работы осветительной установки: автономный, автоматический, автоматизированный», – сообщили в КЖД.

Установка подсветки финансируется за счет федерального бюджета и собственных средств предприятия.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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