Власть
В Ялте обещают установить таблички с историческими названиями улиц
Власти Ялты продублируют современные названия городских улиц дореволюционными на аншлагах фасадов зданий.
Соответствующее решение поддержали местные депутаты на очередной сессии городского совета.
«83 улицы в Ялте имели дореволюционные названия. Некоторые их сохранили, многие были изменены. Тем не менее, комиссия по увековечению памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед муниципальным образованием, а также исторических событий, имеющих большое значение в становлении и развитии муниципального образования, по заявлению администрации города согласовала и поддержала предложение о нанесении на уличные аншлаги зданий исторических названий улиц наряду с действующими. И мы просим депутатов поддержать эту инициативу – хотя бы на первых домах улиц и на последних», – пояснила начальник управления культуры администрации Ялты Ирина Гришко.
Депутаты большинством голосов одобрили это предложение и дали поручение администрации города «осуществить необходимые мероприятия» для этого.
Кроме того, по предложению Общественного совета муниципального образования депутатами также на сессии было принято решение увековечить память почти 40 лет прожившего в Ялте участника Великой Отечественной войны, летчика, Героя Советского Союза Гали Ахметовича Мазитова в форме присвоения его имени безымянной улице, расположенной между улицами Руданского и Московской в районе Ялтинской средней школы-лицея №9, и установить на одном из ее домов соответствующую информационную мемориальную доску.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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